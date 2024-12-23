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FT: Команда Трампа хоче оголосити про вихід США з ВООЗ у день інавгурації
09:22 23.12.2024 |
Перехідна команда Дональда Трампа наполягає на оголошенні про виведення США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший же день роботи нової адміністрації.
Про це повідомило видання Financial Times, пише "Європейська правда".
За повідомленням, члени команди Трампа повідомили експертам про своє бажання оголосити про вихід з глобальної організації охорони здоров'я під час інавгурації новообраного президента 20 січня.
Цей вихід позбавить ВООЗ найбільшого джерела фінансування, що зашкодить її здатності реагувати на кризи в галузі охорони здоров'я, такі як пандемія коронавірусу.
США є найбільшим єдиним донором ВООЗ, який забезпечував близько 16% її фінансування у 2022-23 роках.
У 2020 році Трамп ініціював процес виходу з ВООЗ у зв'язку з поширенням Covid-19, звинувативши організацію в тому, що вона перебуває під контролем Китаю.
Але процес так і не був завершений, і його наступник Джо Байден відновив відносини з організацією у свій перший день на посаді в 2021 році.
Експерти кажуть, що дехто в команді Трампа хоче просуватися набагато швидше цього разу після негайного початку процесу.
Водночас, деякі члени команди Трампа хотіли би залишитися в організації і продовжувати її реформування, але інша група, що вірить в необхідність розриву зв'язків, перемогла в цій суперечці.
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