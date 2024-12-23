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АНАЛІТИКА

Трамп пригрозив повернути Панамський канал до США через «завищені збори»

 

Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у встановленні "завищених зборів" за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління.

"Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США", - написав Трамп у Truth Social.

Він заявив, що Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди. Це сталося за часів президента США Джиммі Картера та лідера Панами Омара Торріхоса в 1977 році.

"Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі та без питань", - наголосив обраний президент США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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