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Центральний банк Бразилії витратив 17 мільярдів доларів резервів, щоб підняти реал
17:09 20.12.2024 |
Бразильські ринки підскочили наприкінці тижня на тлі надзвичайних кроків центрального банку, спрямованих на стримування розпродажу валюти, який поширювався на ринках країни.
Про це пише Bloomberg.
У п'ятницю реал виріс на 1,4%, компенсувавши тижневі втрати, після того, як політики заявили, що вони знову втрутяться в ситуацію, провівши спотовий продаж і аукціон з надання кредитних ліній на загальну суму 7 мільярдів доларів.
Центральний банк здійснював інтервенції майже щодня протягом останнього тижня, продавши 8 мільярдів доларів на спотових аукціонах лише в четвер, що стало найбільшим щоденним продажем доларів щонайменше з 1999 року. Наразі вони витратили близько 17 мільярдів доларів на спотові продажі.
Ці кроки допомогли зупинити темпи падіння, хоча реальний реал все ще падає на 20% цього року, що є найгіршим показником для основної валюти у світі.
Річний бюджетний дефіцит Бразилії становить 10% - набагато більше, ніж за часів першої адміністрації лівого президента Луїса Інасіо Лули да Сілви. Цього тижня Конгрес проголосував за пакет скорочення витрат, але зі змінами, які можуть зменшити його вплив на державні рахунки.
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