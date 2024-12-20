Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Центральний банк Бразилії витратив 17 мільярдів доларів резервів, щоб підняти реал

 

Бразильські ринки підскочили наприкінці тижня на тлі надзвичайних кроків центрального банку, спрямованих на стримування розпродажу валюти, який поширювався на ринках країни.

Про це пише Bloomberg.

У п'ятницю реал виріс на 1,4%, компенсувавши тижневі втрати, після того, як політики заявили, що вони знову втрутяться в ситуацію, провівши спотовий продаж і аукціон з надання кредитних ліній на загальну суму 7 мільярдів доларів.

Центральний банк здійснював інтервенції майже щодня протягом останнього тижня, продавши 8 мільярдів доларів на спотових аукціонах лише в четвер, що стало найбільшим щоденним продажем доларів щонайменше з 1999 року. Наразі вони витратили близько 17 мільярдів доларів на спотові продажі.

Ці кроки допомогли зупинити темпи падіння, хоча реальний реал все ще падає на 20% цього року, що є найгіршим показником для основної валюти у світі.

Річний бюджетний дефіцит Бразилії становить 10% - набагато більше, ніж за часів першої адміністрації лівого президента Луїса Інасіо Лули да Сілви. Цього тижня Конгрес проголосував за пакет скорочення витрат, але зі змінами, які можуть зменшити його вплив на державні рахунки.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Бразилія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9292
  0,0244
 0,06
EUR
 1
 43,5770
  0,3811
 0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5129  0,09 0,22 42,1729  0,06 0,13
EUR 43,3063  0,22 0,51 44,0913  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес