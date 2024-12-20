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Росія на невизначений строк призупинила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»
16:59 20.12.2024 |
Росія зупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба" 19 грудня через технічні проблеми. Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела Reuters.
Згідно з інформацією джерел видання проблему в системі оператора "Дружби" - "Транснєфті" - виявили на насосній станції Унеча - одній із найбільших у Центральній Росії. Постачання російської нафти в Білорусь і країни ЄС було порушено.
Терміни усунення технічної проблеми поки що не встановлено. Одне з джерел повідомило, що проблема може бути вирішена протягом декількох днів, тоді як інше вважає, що постачання не буде до кінця місяця.
Нафтопровід "Дружба", що з'єднує російські родовища з європейськими нафтопереробними заводами, транспортує обсяги сировини в Угорщину, Словаччину і Чехію, а також транзитні обсяги казахстанської нафти в Німеччину.
Джерела видання повідомили, що постачання нафти російської марки Urals по "Дружбі" наразі становлять близько 300 000 барелів на добу (1,3 млн тонн на місяць) і залишаються основною сировиною для НПЗ компанії MOL в Угорщині та Словаччині.
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