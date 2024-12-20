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АНАЛІТИКА

Росія на невизначений строк призупинила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»

 

Росія зупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба" 19 грудня через технічні проблеми. Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела Reuters.

Згідно з інформацією джерел видання проблему в системі оператора "Дружби" - "Транснєфті" - виявили на насосній станції Унеча - одній із найбільших у Центральній Росії. Постачання російської нафти в Білорусь і країни ЄС було порушено.

Терміни усунення технічної проблеми поки що не встановлено. Одне з джерел повідомило, що проблема може бути вирішена протягом декількох днів, тоді як інше вважає, що постачання не буде до кінця місяця.

Нафтопровід "Дружба", що з'єднує російські родовища з європейськими нафтопереробними заводами, транспортує обсяги сировини в Угорщину, Словаччину і Чехію, а також транзитні обсяги казахстанської нафти в Німеччину.

Джерела видання повідомили, що постачання нафти російської марки Urals по "Дружбі" наразі становлять близько 300 000 барелів на добу (1,3 млн тонн на місяць) і залишаються основною сировиною для НПЗ компанії MOL в Угорщині та Словаччині.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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