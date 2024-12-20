Попит на природний газ з боку американських експортерів вперше за 8 років знизився

Попит на американський природний газ для виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на експорт цього року вперше знизився з того часу, як країна почала експортувати переохолоджене паливо з нижніх 48 штатів вісім років тому.

Про це пише Reuters.

Бурові компанії отримали вигоду від високого попиту з боку експортних заводів СПГ, особливо після того, як санкції щодо російського газу підвищили попит на американський СПГ в Європі. Виробники індексували деякі обсяги видобутку відповідно до світових цін на ЗПГ, тому уповільнення потоків газу до експортних заводів означає, що вони мають менше стимулів для збільшення видобутку.

Щорічне зниження попиту прогнозується навіть попри те, що перший новий експортний об'єкт з 2022 року - завод Venture Global LNG Plaquemines в Луїзіані потужністю 2,6 млрд кубометрів на добу - почав виробляти СПГ протягом останнього тижня.

Але галузь очікує, що цьогорічне падіння буде лише короткочасним, оскільки протягом наступних чотирьох років потужності ЗПГ у США зростуть більш ніж удвічі.

Нові заводи, що вводяться в експлуатацію, повинні збільшити потужність з 13,8 млрд куб. футів на добу зараз до 17,8 млрд куб. футів на добу в наступному році, 20,3 млрд куб. футів на добу в 2026 році, 22,0 млрд куб. футів на добу в 2027 році і 24,2 млрд куб. футів на добу в 2028 році.