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АНАЛІТИКА

Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинився після удару українських дронів

 

Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів, який є найбільшим на півдні Росії, зупинив обидві установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на Reuters.

Зазначається, що єдиний завод в Ростовській області потужністю 5,6 млн тонн нафти на рік у ніч проти 19 грудня зазнав атаки українських безпілотників, після чого на підприємстві виникла велика пожежа.

Під ударом опинилася установка АВТ-2,5-2 продуктивністю 7,14 тис. тонн на добу, на яку припадає 50% потужності заводу. Унаслідок цього її довелося аварійно відключити, кажуть співрозмовники агентства. Також, за їхніми словами, сталося займання нафтопродуктового резервуару і було зупинено другу установку первинної переробки аналогічної потужності - 7,14 тис. тонн на добу.

Запущений у 2009 році який став першим великим НПЗ, побудованим у Росії з нуля за останні 30 років, Новошахтинський завод зупинив виробництво втретє з початку року. Вперше він піддався атаці дронів у березні, потім у червні. В результаті обсяги випуску на НПЗ різко знизилися: за січень-жовтень він переробив 2,7 млн тонн нафти проти 4,8 млн тонн за минулий рік.

Загалом за січень-грудень російські НПЗ втратили 41,1 млн тонн, або 13% потужностей через простої, викликані атаками БПЛА і складнощами з ремонтом через західні санкції.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив атку на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Зазначається, що він використовується для забезпечення потреб ворожих збройних сил. Зокрема, спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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