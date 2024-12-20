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У Пентагоні заявили, що США подвоїли кількість військ у Сирії
14:27 20.12.2024 |
Сполучені Штати понад удвічі збільшили чисельність своїх військ у Сирії для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава".
Про це повідомляє AP із посиланням на слова представника американського оборонного відомства генерал-майора Пета Райдера, передає "Європейська правда".
Райдер повідомив, що чисельність американських військових в Сирії становить близько 2 тисяч.
Він зазначив, що додаткові сили перебувають у Сирії "щонайменше кілька місяців" та зауважив, що лише нещодавно дізнався про нову цифру і що збільшення не пов'язане з усуненням Башара Асада або збільшенням атак з боку "ІД" або проти неї.
Райдер пояснив цю секретність "дипломатичними міркуваннями" і чутливістю питання.
Представника американського оборонного відомства наголосив, що "не планується" жодних додаткових коригувань чисельності сил у майбутньому.
Однак, як пише агентство, це може змінитися, оскільки новообраний президент Дональд Трамп заявив, що не підтримує розширення участі американських військ у Сирії.
Райдер заявив, що збільшення сил - тимчасове і вони там для того, щоб посилити операції США проти угруповання "Ісламська держава".
За його словами, основну частину додаткових військ становлять звичайні війська і сили спеціальних операцій армії США.
Як додало агентство, до четверга, 19 грудня, Пентагон наполягав на тому, що чисельність американських військ у Сирії становить 900 осіб.
9 грудня Сполучені Штати завдали десятки повітряних ударів по відомих їм об'єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії.
Раніше Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб поговорити про поліпшення відносин між країнами і останні події у Сирії.
Також у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.
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