У Пентагоні заявили, що США подвоїли кількість військ у Сирії

Сполучені Штати понад удвічі збільшили чисельність своїх військ у Сирії для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Про це повідомляє AP із посиланням на слова представника американського оборонного відомства генерал-майора Пета Райдера, передає "Європейська правда".

Райдер повідомив, що чисельність американських військових в Сирії становить близько 2 тисяч.

Він зазначив, що додаткові сили перебувають у Сирії "щонайменше кілька місяців" та зауважив, що лише нещодавно дізнався про нову цифру і що збільшення не пов'язане з усуненням Башара Асада або збільшенням атак з боку "ІД" або проти неї.

Райдер пояснив цю секретність "дипломатичними міркуваннями" і чутливістю питання.

Представника американського оборонного відомства наголосив, що "не планується" жодних додаткових коригувань чисельності сил у майбутньому.

Однак, як пише агентство, це може змінитися, оскільки новообраний президент Дональд Трамп заявив, що не підтримує розширення участі американських військ у Сирії.

Райдер заявив, що збільшення сил - тимчасове і вони там для того, щоб посилити операції США проти угруповання "Ісламська держава".

За його словами, основну частину додаткових військ становлять звичайні війська і сили спеціальних операцій армії США.

Як додало агентство, до четверга, 19 грудня, Пентагон наполягав на тому, що чисельність американських військ у Сирії становить 900 осіб.

9 грудня Сполучені Штати завдали десятки повітряних ударів по відомих їм об'єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії.

Раніше Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб поговорити про поліпшення відносин між країнами і останні події у Сирії.

Також у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.