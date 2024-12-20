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АНАЛІТИКА

В ЄС від сьогодні діє ембарго на імпорт російського LPG

 

У Європейському Союзі з 20 грудня набуває чинності заборона на імпорт скрапленого вуглеводневого газу (LPG) з Росії.

Відповідна заборона була передбачена у дванадцятому пакеті санкцій, ухваленому 19 грудня 2023 року.

Очікується, що нова заборона вплине на річний імпорт на суму понад €1 млрд.

Найбільший вплив обмеження ЄС чинитимуть на баланс ринків Польщі й країн Балтії, оскільки вони були великими імпортерами російського LPG.

Разом з цим, зазначимо, що країнам ЄС було надано підготовчий період тривалістю в рік щоб адаптуватися до роботи в умовах відсутності російського LPG. Протягом року польські компанії уклали нові контракти з альтернативними постачальниками й побудували нові логістичні ланцюги. Зокрема зросли обсяги відвантажень залізницею з регіону ARA й постачання в морські порти Польщі й Латвії.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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