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В ЄС від сьогодні діє ембарго на імпорт російського LPG
14:16 20.12.2024 |
У Європейському Союзі з 20 грудня набуває чинності заборона на імпорт скрапленого вуглеводневого газу (LPG) з Росії.
Відповідна заборона була передбачена у дванадцятому пакеті санкцій, ухваленому 19 грудня 2023 року.
Очікується, що нова заборона вплине на річний імпорт на суму понад €1 млрд.
Найбільший вплив обмеження ЄС чинитимуть на баланс ринків Польщі й країн Балтії, оскільки вони були великими імпортерами російського LPG.
Разом з цим, зазначимо, що країнам ЄС було надано підготовчий період тривалістю в рік щоб адаптуватися до роботи в умовах відсутності російського LPG. Протягом року польські компанії уклали нові контракти з альтернативними постачальниками й побудували нові логістичні ланцюги. Зокрема зросли обсяги відвантажень залізницею з регіону ARA й постачання в морські порти Польщі й Латвії.
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