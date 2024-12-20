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АНАЛІТИКА

Представник НАТО: Альянс посилить свою присутність в Україні наступного року

 

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер розповів, що впродовж 2024 року Альянс потроїв свою присутність в Україні й планує посилити її у 2025 році.

Про це він сказав у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

Тернер розповів, що НАТО "в тій чи іншій формі" присутній в Україні вже 26 років.

"Це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року", - запевнив він.

Старший представник НАТО акцентував, що це відповідає деяким з основних рішень Вашингтонського саміту НАТО цього літа, але також відображає рішення, ухвалені до саміту.

Він наголосив, що така присутність покликана представляти штаб-квартиру НАТО в усій її повноті і бути зв'язком між штаб-квартирою та Україною.

"Мета полягає в тому, щоб представляти весь дуже важливий порядок денний між НАТО та Україною, тому нам потрібна значна присутність", - розповів він.

Тернер пояснив, що країни-члени НАТО не мають представництв НАТО, які існують тільки до того, як країна стає членом альянсу.

18 грудня центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), покликаний координувати військову підтримку Києва та тренування військовослужбовців, офіційно почав свою роботу.

Наступного дня президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувалися щодо зміцнення ППО для України та надійності миру.
 

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