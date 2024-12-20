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Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт назвала його злочинцем
13:24 20.12.2024 |
Німецька політикиня Сара Вагенкнехт, глава ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт заявила, що російський правитель Владімір Путін є "злочинцем" - як і всі політики, які починають війни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Сара Вагенкнехт дистанціювалася від російського правителя у зв'язку з загарбницькою війною проти України. "Я засуджую цю війну", - заявила політикиня у щорічному огляді телеканалу ZDF.
"Я вважаю політиків, які починають війни - і це також стосується Владіміра Путіна - злочинцями", - заявила Вагенкнехт.
Водночас вона захистила рішення покинути Бундестаг разом зі своєю партією, коли в червні там виступав президент України Володимир Зеленський.
За словами Вагенкнехт, тоді не було жодних шансів на дебати. Були заплановані лише "овації стоячи" для Зеленського, який напередодні віддав наказ атакувати за допомогою безпілотників російські ядерні сили. За її словами, це було "дуже безвідповідально".
Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".
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