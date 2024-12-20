Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт назвала його злочинцем

 

Німецька політикиня Сара Вагенкнехт, глава ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт заявила, що російський правитель Владімір Путін є "злочинцем" - як і всі політики, які починають війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Сара Вагенкнехт дистанціювалася від російського правителя у зв'язку з загарбницькою війною проти України. "Я засуджую цю війну", - заявила політикиня у щорічному огляді телеканалу ZDF.

"Я вважаю політиків, які починають війни - і це також стосується Владіміра Путіна - злочинцями", - заявила Вагенкнехт.

Водночас вона захистила рішення покинути Бундестаг разом зі своєю партією, коли в червні там виступав президент України Володимир Зеленський.

За словами Вагенкнехт, тоді не було жодних шансів на дебати. Були заплановані лише "овації стоячи" для Зеленського, який напередодні віддав наказ атакувати за допомогою безпілотників російські ядерні сили. За її словами, це було "дуже безвідповідально".

Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9292
  0,0244
 0,06
EUR
 1
 43,5770
  0,3811
 0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5129  0,09 0,22 42,1729  0,06 0,13
EUR 43,3063  0,22 0,51 44,0913  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес