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Трамп погрожує ЄС і вимагає закуповувати у США більше нафти і газу
13:11 20.12.2024 |
Країни-члени Європейського Союзу повинні закуповувати більше нафти і газу в Сполучених Штатах. В іншому разі буде піднято митні збори.
Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я сказав Євросоюзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі Сполученими Штатами шляхом великомасштабної закупівлі нашої нафти і газу. В іншому випадку це будуть ТАРИФИ назавжди!!!", - написав Трамп у своїй мережі Truth Social.
США - найбільший у світі виробник сирої нафти і найбільший експортер скрапленого природного газу. Покупці СПГ, включно з ЄС і В'єтнамом, уже говорили про закупівлю більшої кількості палива зі США, почасти для того, щоб стримати загрозу мит.
Чиновники ЄС і держави-члени готуються до торгового наступу з моменту перемоги Трампа на виборах минулого місяця.
Блок був значною мірою захоплений зненацька у 2017 році, коли Трамп, посилаючись на проблеми національної безпеки у свій попередній президентський термін, запровадив мита на європейську сталь та алюміній. Відтоді ЄС переосмислив свою торговельну доктрину і розширив свій інструментарій, надавши йому низку можливостей для протидії примусовим практикам.
"Ми добре підготовлені до можливості того, що з новою адміністрацією США все зміниться", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після зустрічі "Великої сімки" в Італії наприкінці листопада. "Якщо нова адміністрація США проводитиме політику "Америка насамперед" у секторах клімату або торгівлі, то нашою відповіддю буде "Європа єдина"".
Минулого місяця голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула ідею про те, що імпорт зі США може замінити споживання блоком російського СПГ.
СПГ "є однією з тем, яких ми торкнулися", - заявила фон дер Ляєн після телефонної розмови з Трампом. "Ми, як і раніше, отримуємо багато СПГ через Росію, з Росії. І чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший і знижує наші ціни на енергоносії".
США вже є найбільшим постачальником СПГ в Європу, але імпорт з Росії залишається міцно на другому місці. Чиновники ЄС шукають способи обмежити роль Москви, поки триває війна проти України, навіть незважаючи на те, що російський трубопровідний газ і СПГ значною мірою перебувають поза сферою дії санкцій. Блок розгляне потенційні заходи, коли обговорюватиме новий пакет санкцій наступного місяця, але суворі обмеження залишаються складними, заявило анонімне джерело, знайоме з цим питанням.
Але ЄС все ще готовий до можливості того, що він опиниться в торговельній війні з Вашингтоном. Новий антипримусовий інструмент ЄС посилює торговельний захист і дає змогу Єврокомісії запроваджувати тарифи або інші каральні заходи у відповідь на такі політично мотивовані обмеження.
Нагадаємо, Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу після 2024 року.
У Єврокомісії вже заявили, що з урахуванням того, що у світі щорічно виробляється понад 500 млрд кубометрів ЗПГ, заміна приблизно 14 млрд кубометрів російського газу, який транзитом проходить через Україну, має мати незначний вплив на ціни на природний газ у ЄС.
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