Правитель Росії Володимир Путін намагається представити економіку РФ як "стабільну" і зростаючу, але реальні показники свідчать про протилежне. Зростання інфляції, високі процентні ставки та слабкі прогнози ставлять під сумнів його заяви.

Джерело: ISW

Деталі: Путін продовжує видавати російську економіку за "сильну та надійну", попри очевидні проблеми. Він визнав, що інфляція в країні сягнула 9,2-9,3%, але замість розв'язання проблем звинуватив Центральний банк РФ у неправильному регулюванні процентних ставок. Поточна ставка вже досягла 21%, а експерти прогнозують її подальше підвищення до 23%.

Спроби Путіна перекласти відповідальність на чиновників демонструють його неспроможність визнати вплив західних санкцій та економічного тиску. Особливо показовим є його твердження про те, що Росія залишається провідним експортером продовольства.

Дослівно: "Путін стверджував, що Росія здатна "впевнено стояти на власних ногах" з точки зору своєї економіки, і зазначив, що Росія залишається одним з головних світових експортерів продовольства, забувши при цьому згадати про продовження незаконного експорту Росією вкраденого зерна з тимчасово окупованих територій України".

Деталі: Аналітики ISW вважають, що такі заяви мають на меті відволікти росіян від реальних економічних проблем. The Economist підкреслює, що Україна, попри всі труднощі війни, демонструє стабільність, яка є недосяжною для російської економіки.

За даними The Economist, обмінний курс гривні залишається стабільним, а ВВП України у 2024 році зросте на 4%, у 2025 - на 4,3%. Процентна ставка в Україні наразі перебуває на 30-місячному мінімумі - 13,5%, що значно відрізняється від економічної ситуації в Росії.

Ключові висновки:

* Правитель Росії Володимир Путін заявив, що йому слід було порушити перемир'я, яке він нав'язав Україні у 2014 році, розпочавши повномасштабне вторгнення ще раніше, коли його попросили поміркувати над рішенням напасти у 2022 році.

* Путін наполягав, що переговори з Україною мають грунтуватися на тих самих вимогах, які він висував перед вторгненням і в момент найбільших територіальних здобутків Росії, попри те, що Україна захистила Київ і звільнила значну частину території, яку тоді утримували російські війська.

* Наполягання Путіна на повній капітуляції України відображає його переконання, що Росія перемагає й переживе рішучість України та Заходу. Путін навряд чи погодиться на менше врегулювання, якщо українські війська не завдадуть Росії значних поразок на полі бою й не доведуть, що він не може перемогти військовими засобами.

* Путін вкотре повторив фейк про нелегітимність президента України Володимира Зеленського, частково для того, щоб звинуватити Україну в затягуванні переговорів і заручитися підтримкою у російського населення повної капітуляції України.

* Він також виправдовує своє рішення зосередитися на російських наступальних операціях у Донецькій області, а не на витісненні українських військ із Курської області.

* Путін, очевидно, соромиться визнати необхідність залучення північнокорейських сил для витіснення українських військ із російської території, попри його відкритість у російсько-північнокорейських відносинах.

* Він продовжує зациклюватися на російській балістичній ракеті "Орєшнік" як на частині свого неядерного стримування, спрямованого на тиск на Захід і забезпечення відходу від наративу про ядерне залякування.

* Вихваляння Путіним військового потенціалу Росії ігнорує реальність серйозних втрат, яких зазнала країна для досягнення відносно швидких просувань у Донецькій області в останні місяці.

* Він також продовжує неправдиво представляти російську економіку як сильну та стабільну, перекладаючи провину за економічні проблеми на Центральний банк Росії.

* Російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Торецька, Курахового, Вугледара, Великої Новосілки та Роботиного.

* Путін намагається уникнути відповідальності за проблеми з виплатами грошового забезпечення російським військовослужбовцям у Курській області, спричинені його рішенням зменшити значення вторгнення в регіон, назвавши його "антитерористичною операцією". Він перекладає провину на Міністерство оборони, використовуючи його як "цапа-відбувайла".

* На щорічній телевізійній пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня Путін закликав окупаційних чиновників у Маріуполі перерозподілити незаконно конфісковані українські квартири, сигналізуючи про продовження політики насильницького заселення окупованих територій росіянами, щоб змінити демографічну ситуацію в Україні.