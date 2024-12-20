В США заявили про «нову загрозу» через ракетну програму Пакистану

У Пакистані триває розробка потужностей балістичних ракет великої дальності, що у перспективі дозволить країні завдавати ударів по цілях далеко за межами Південної Азії. Це робить Пакистан "новою загрозою" для Сполучених Штатів Америки (США).

Про це заявив заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У ході виступу на заході Фонда Карнегі за міжнародний мир американський посадовець зазначив, що Пакистан, який має ядерну зброю, працює над "все більш складною ракетною технологією, від систем балістичних ракет великої дальності до обладнання, яке дозволить випробувати значно більші ракетні двигуни".

На думку Файнера, якщо ці тенденції збережуться, Пакистан "матиме можливість вражати цілі далеко за межами Південної Азії, в тому числі в Сполучених Штатах".

Він також звернув увагу, що кількість держав, які володіють ядерною зброєю і мають ракети, які можуть досягти США, є "дуже малою, і вони, як правило, ворогують".

"Отже, відверто кажучи, нам важко сприймати дії Пакистану як щось інше, ніж як нову загрозу для Сполучених Штатів", - додав заступник радника з нацбезпеки США (нині відомство очолює Джейк Салліван).

Санкції США щодо Пакистану через ракетну програму

Днями Штати оголосили про нові санкції, пов'язані з програмою розробки балістичних ракет Пакистану.

Обмеження, зокрема, вперше застосовувалися проти державного оборонного агентства, яке контролює програму.

Розробка Ісламабадом ракетних двигунів

Як пише Reuters, двоє високопоставлених чиновників адміністрації США на умовах анонімності заявили, що занепокоєність з боку Вашингтона через ракетну програму Пакистану була давньою і "виникла через розміри ракетних двигунів, які розробляються".

Один з чиновників сказав західним журналістам, що загроза для Штатів залишиться ще через 10 років.

"Вони (Пакистан, - ред.) не визнають нашої стурбованості. Вони кажуть нам, що ми упереджені", - сказав Reuters другий американський чиновник.

Він додав, що пакистанські офіційні особи неправильно натякнули, що санкції з боку США щодо їхньої ракетної програми начебто мають на меті "знищити їх здатність захищатися від Індії".

Ядерна програма Пакистану і накопичення ракетного арсеналу

Тут варто нагадати, що раніше заявленою ціллю Пакистану щодо програм ядерної зброї та балістичних ракет було протистояння Індії, з якою країна воювала у трьох війнах з 1947 року.

Пакистан провів перше випробування ядерної зброї в 1998 році. Це сталося більш ніж через 20 років після першого відповідного випробовування Індією.

Також Пакистан створив значний арсенал балістичних ракет, здатних запускати ядерні боєголовки. За даними дослідницької організації Bulletin of the American Scientists, Пакистан має запаси приблизно 170 боєголовок.

Відносини США та Пакистану

Західні ЗМІ звернули увагу, що відповідна заява американського чиновника щодо нової загрози могла показати, як погіршилися колись тісні зв'язки між Вашингтоном та Ісламабадом після виведення військ США з Афганістану в 2021 році й повернення до влади у тій країні "Талібану".

Американо-пакистанські відносини зазнавали злетів та падіння. Вони зміцнювалися у роки "холодної війни", коли країни підтримували афганських повстанців у боротьбі з радянськими військами під час вторгення СРСР в Афганістан у 1979-89 роках.

Нагадаємо також, Пакистан був ключовим партнером США в боротьбі з терористичною організацією "Аль-Каїда" після нападів на Штати 11 вересня 2001 року. Крім того, Пакистан з 2004 року є головним союзником поза НАТО.

Між тим повідомляється, що Ісламабад підтримує організацію "Талібан".

Додамо, Пакистан на тлі протистояння з Індією критично ставиться до налагодження Вашингтоном стосунків з Нью-Делі. Ісламабад також підтримує тісні зв'язки з Китаєм. Деякі китайські організації вже потрапили під американські санкції за постачання для пакистанської програми балістичних ракет.