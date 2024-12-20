ЗМІ: Орбан не хоче продовжувати санкції ЄС проти РФ до інавгурації Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив лідерам Європейського Союзу, що хоче дочекатися інавгурації нового президента США Дональда Трампа, перш ніж вирішувати, чи продовжувати санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, передає "Європейська правда".

ЄС запровадив 15 пакетів санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну, які необхідно продовжувати кожні пів року. Наступне продовження має відбутися до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має скласти присягу.

Досі це було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС, але продовження вимагає одностайної підтримки 27 країн-членів. Наприкінці одноденного саміту ЄС у четвер Орбан здивував своїх колег, заявивши, що він не готовий рухатися далі з продовженням, повідомили джерела.

Заперечення Орбана посилило ключове занепокоєння європейських лідерів: угорський лідер може вступити в партнерство з Трампом, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу щодо фінансової та військової підтримки України.

ЄС часто стикався з перешкодами з боку Орбана, який заблокував низку кроків, спрямованих на подальше покарання Росії або допомогу Україні. Він є близьким союзником Трампа і раніше цього місяця їздив до Флориди, щоб зустрітися з ним особисто.

Президент Володимир Зеленський напередодні знову розкритикував спроби угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана представити себе як "посередника" у "врегулюванні" війни.

Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Тоді український президент висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".