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АНАЛІТИКА

Орбан прокоментував скандальне рішення Угорщини надати притулок польському політику

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нагадав Польщі про погіршення відносин між країнами, коментуючи рішення про притулок колишньому польському заступнику міністра.

Про це він заявив у розмові з журналістами після завершення саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Угорський прем'єр на прохання польських медіа прокоментував рішення Угорщини надати притулок депутату від "Права і справедливості" та колишньому заступнику міністра юстиції Марчину Романовському, якому на батьківщині інкримінують розтрату бюджетних коштів.

Орбан запевнив, що не впливає на рішення про політичний притулок, хоча дав зрозуміти, що знає, про що йдеться.

"Я не є частиною цієї процедури. Це все юридичний процес, він триває", - кілька разів повторив угорський лідер.

Втім, попри заперечення політичної складової цього рішення, Орбан окремо наголосив, що не задоволений розвитком двосторонніх відносин. "Я знаю, що відносини між Угорщиною і Польщею не є добрими. Що міністр юстиції Польщі брутально атакував угорський уряд - ось це я знаю", - заявив він, лишивши без відповіді запитання про те, чи є цей крок Будапешта помстою польській владі.

Нагадаємо, Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Романовський зник на початку грудня після нібито лікування.

Однак у день, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.
 

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