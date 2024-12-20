Росія передислоковує системи ППО та інше озброєння з Сирії до Лівії, - WSJ

Росія виводить системи протиповітряної оборони та інше озброєння з військових баз Сирії. Їх перекидають до Лівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, російські вантажні літаки доставляли засоби протиповітряної оборони, включаючи радари для систем перехоплення С-400 і С-300, з Сирії на бази на сході Лівії. Бази контролює союзник Кремля - головнокомандувачу Лівійської національної армії Халіф Хафтар.

Фото: супутникові знімки баз в Сирії (wsj.com)

Росія також вивела з Сирії війська, військову авіацію та іншу зброю. РФ намагається зберегти вплив на Близькому Сході. Роками їй вдавалося це робити завдяки режиму Башара Асада у Сирії. Тепер Москва намагається використати іншого старого партнера в Лівії.

Росія і раніше тримала військову присутність у Лівії, в тому числі через ПВК "Вагнера", яка має тісні зв'язки з Хафтаром. Бойовики "Вагнера" використовували об'єкти Хафтара як транзитний вузол до інших африканських країн.

За словами американського чиновника, поки що неясно, чи залишаться системи озброєнь, включаючи компоненти С-400, у Лівії чи їх повернуть до Росії.