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Курс валюти Ірану впав до історичного мінімуму. В країні блекаути й енергокриза
23:06 19.12.2024 |
Курс іранського ріала опустився до історичного мінімуму щодо долара - 777 000 за $1. Про це пише агентство AP.
У 2015 році, під час ядерної угоди Ірану зі світовими державами, курс ріала становив 32 000 за $1. У день, коли президента Ірану Масуда Пезешкіана привели до присяги (30 липня 2024 року), курс становив 584 000 за $1. У день перемоги Дональда Трампа на виборах у США курс був 703 000 за $1.
Центробанк країни намагається стабілізувати курс, збільшивши пропозицію валюти на ринку на $220 млн. Це не дало відчутних результатів: у четвер, 19 грудня, ріал зміцнився лише до рівня 767 500 за $1.
Поточний обвал іранської валюти стався вслід за розпорядженням влади закрити школи, університети та урядові установи через енергетичну кризу, що посилюється. В Ірані різко похолодало й енергосистема не витримує напруги: почалися віялові відключення електроенергії та перебої з постачанням газу.
Енергосистема країни потребує масштабної модернізації, яку практично неможливо реалізувати через західні санкції. Влітку цього року Іран пережив серію блекаутів, коли енергосистема не впоралася із навантаженнями в період аномальної спеки.
За даними Управління енергетичної інформації США, у 2022 році Іран був сьомим найбільшим у світі виробником сирої нафти у світі й мав треті за величиною доказані запаси після Венесуели та Саудівської Аравії.
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