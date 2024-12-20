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Польща розцінює рішення Орбана про політичний притулок польському депутату як ворожий акт
23:02 19.12.2024 |
Польща відреагувала на рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо надання політичного притулку польському депутату та ексзаступнику міністра юстиції Марчіну Романовському, якому інкримінують розтрату бюджетних коштів, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Ми розглядаємо рішення уряду Віктора Орбана надати політичний притулок М. Романовському, якого підозрюють у кримінальних злочинах і якого розшукують за європейським ордером на арешт, як акт, ворожий Республіці Польща та принципам Європейського Союзу", - написав він у соцмережі Х.
Сікорський додав, що про свої рішення щодо цього інциденту польський уряд оголосить у п'ятницю.
Раніше уряд Угорщини надав притулок польському депутату від "Права і справедливості" та колишньому заступнику міністра юстиції Марчіну Романовському. Романовського затримали в липні 2024 року в межах розслідування щодо можливих зловживань у розпорядженні коштами у Фонді справедливості - спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, який підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.
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