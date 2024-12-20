Польща заблокувала «вороже поглинання» ключових медіа соратниками Орбана

У Польщі набирає чинності новий закон, який передбачає обов'язкове погодження з державою будь-яких угод щодо продажу ключових медіакомпаній, таких як TVN і Polsat. Про це інформує Рolitico.

Це рішення стало наслідком побоювань щодо потенційних поглинань із боку компаній, пов'язаних із Росією, Китаєм та Угорщиною.

Минулого тижня польський премʼєр Дональд Туск оголосив, що Варшава хоче захистити TVN та іншого великого мовника, Polsat, від "ворожих поглинань", фінансованих із Росії чи Китаю.

У середу уряд включив компанії до списку стратегічно важливих підприємств, тепер їх продаж неможливий без урядового затвердження.

TVN є одним із найвпливовіших мовників Польщі та опинився в центрі політичних подій останніх років. У 2019 році правоцентристський уряд на чолі з PiS вжив заходів, спрямованих на примус Warner Bros. Discovery до продажу мовника, але ці заходи були зупинені президентом Анджеєм Дудою, щоб не погіршувати відносини Польщі зі Сполученими Штатами.

Хоча сам TVN є прибутковим бізнесом, його власник перебуває під тиском, оскільки має покрити величезний борг. У другому кварталі 2024 року Warner Bros. Discovery зафіксував збиток майже в $10 млрд.