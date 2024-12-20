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В Угорщині заявили про нібито виняток із санкцій США проти «Газпромбанку»
22:45 19.12.2024 |
США надали Угорщині виняток із санкцій проти "Газпромбанку". Це дозволить Будапешту продовжувати платити Росії за газ.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.
"Сьогодні вони (США, - ред.) дали звільнення від оплати за газ щодо "Газпромбанку", це хороша новина, але тим часом ми виробили рішення з нашими регіональними союзниками, альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкції, але дозволяє здійснювати платежі", - сказав Сійярто.
Сійярто сказав, що США продовжують забороняти фінансові операції через "Газпромбанк", пов'язані з атомною станцією Paks 2, яку російський Росатом будує в Угорщині, назвавши це "цілком політичним рішенням".
Що відомо про "Газпромбанк"
Нагадаємо, що ще минулого місяця США наклали санкції на російський "Газпромбанк", оскільки він посилив спроби покарати Москву за війну в Україні.
Однак, згідно з останнім указом російського диктатора Володимира Путіна, іноземні покупці тепер можуть використовувати інші банки для конвертації грошей у рублі перед переказом.
Але "Газпромбанк" досі залишається єдиною уповноваженою установою для здійснення платежів.
Нещодавно стало відомо, що навіть дехто з ЄС вмовляє США пом'якшити санкції проти російського "Газпромбанку".
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