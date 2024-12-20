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АНАЛІТИКА

В Угорщині заявили про нібито виняток із санкцій США проти «Газпромбанку»

 

США надали Угорщині виняток із санкцій проти "Газпромбанку". Це дозволить Будапешту продовжувати платити Росії за газ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

"Сьогодні вони (США, - ред.) дали звільнення від оплати за газ щодо "Газпромбанку", це хороша новина, але тим часом ми виробили рішення з нашими регіональними союзниками, альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкції, але дозволяє здійснювати платежі", - сказав Сійярто.

Сійярто сказав, що США продовжують забороняти фінансові операції через "Газпромбанк", пов'язані з атомною станцією Paks 2, яку російський Росатом будує в Угорщині, назвавши це "цілком політичним рішенням".

Що відомо про "Газпромбанк"

Нагадаємо, що ще минулого місяця США наклали санкції на російський "Газпромбанк", оскільки він посилив спроби покарати Москву за війну в Україні.

Однак, згідно з останнім указом російського диктатора Володимира Путіна, іноземні покупці тепер можуть використовувати інші банки для конвертації грошей у рублі перед переказом.

Але "Газпромбанк" досі залишається єдиною уповноваженою установою для здійснення платежів.

Нещодавно стало відомо, що навіть дехто з ЄС вмовляє США пом'якшити санкції проти російського "Газпромбанку".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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