Звіт Пентагону: Китай матиме понад 1000 ядерних боєголовок до 2030-го

Пентагон заявив, що Китай швидко нарощує свій ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року.

Про це із посиланням на останній звіт Пентагону про військову міць Пекіна та слова високопосадовця, який коментував це Politico, передає "Європейська правда".

Як йдеться у звіті, за останній рік Китай додав щонайменше 100 ядерних боєголовок до свого арсеналу і тепер має понад 600 боєголовок.

Пентагон зазначив, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) хоче мати у своєму розпорядженні понад тисячу дієздатних боєголовок до 2030 року.

"Я, безумовно, очікую, що вони продовжать розширювати і модернізувати свої сили і після цього", - сказав журналістам представник оборонного відомства, який побажав залишитися анонімним, щоб пояснити деталі звіту.

Акцентується, що Китай зберігає політику "незастосування першими" щодо своїх ядерних сил, тобто він не стрілятиме першим, і більше зосереджується на стримуванні масованого контрудару.

Посадовець зазначив, що збільшення кількості ядерних боєголовок відбувається на тлі ширшої уваги до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет "з більшою кількістю і більшою живучістю для вдосконалення своїх ракетних сил, здатних нести ядерну зброю".

"Вони також виявляють певний інтерес до розробки нової звичайної МБР, яка може завдати удару по Гаваях, Алясці і континентальній частині Сполучених Штатів", - проінформував він.

Витрати Пекіна на оборону завжди були туманними, оскільки американські і західні посадовці застерігали, що Китай, як і Росія, не розкриває публічно справжній розмір своїх оборонних бюджетів.

За оцінками звіту, Китай витрачає щонайменше на 40% більше, ніж оголошує у своєму державному оборонному бюджеті, що дорівнює приблизно $330-450 млрд загальних витрат на оборону на 2024 рік.

Як зазначає видання, оборонний бюджет США залишається найвищим у світі. Останній запит президента Джо Байдена сягнув $880 млрд і, як очікується, зросте після того, як Конгрес зробить доповнення в найближчі тижні.

У минулій доповіді Пентагон писав, що за 2023 рік, за оцінками американського оборонного відомства, Пекін створив близько ста ядерних боєголовок.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, станом на січень 2023 року Росія мала 5889 ядерних боєголовок, а США - 5244.

Однак Китай відмовляється брати участь у переговорах зі США і Росією щодо обмеження ядерних озброєнь, стверджуючи, що арсенали цих двох країн набагато більші за його власний.