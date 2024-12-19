Лідер повстанців, які скинули Асада, вперше дав інтерв'ю ВВС: що він розповів

Джеремі Бовен / ВВС

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що країна виснажена війною і не становить загрози для своїх сусідів або Заходу.

Раніше він був відомий під бойовим псевдонімом Абу Мухаммед аль-Джулані.

Протягом усього інтерв'ю одягнений у цивільний одяг лідер повстанців виглядав розслабленим і намагався заспокоїти тих, хто вважає, що його угруповання не покінчило зі своїм екстремістським минулим.

Багато сирійців йому не вірять.

Дії нових правителів Сирії в найближчі кілька місяців покажуть, якою країною вони хочуть бачити Сирію - і як хочуть нею керувати.

Що він сказав

Аль-Шараа очолив блискавичний наступ, внаслідок якого менш ніж два тижні тому був повалений режим Башара Асада.

Він є лідером угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), головної сили в повстанському альянсі.

Він сказав, що ХТШ потрібно вилучити зі списку терористичних організацій. До цього списку угруповання внесли ООН, США, ЄС, Велика Британія та багато інших країн. ХТШ починав свою діяльність, відколовшись від "Аль-Каїди" (також визнана терористичною і заборонена) у 2016 році.

Самого аль-Шараа теж вважають терористом, США навіть оголошували винагороду за інформацію про його місцеперебування.

У відповідь на наше питання Ахмед аль-Шараа сказав, що "Хаят Тахрір аш-Шам" не є терористичним угрупованням.

Вони не нападали на мирних жителів або цивільні райони, наголосив він. Насправді вони вважають себе жертвами злочинів режиму Асада. А з жертвами, за словами лідера повстанців, не можна поводитися, так само як з агресорами.

Права жінок і алкоголь

Аль-Шараа відкидає підозри у тому, що він хоче перетворити Сирію на подобу Афганістану.

Він зауважив, що ці країни дуже різні, з різними традиціями. Афганістан - це племінне суспільство. Сирія, за його словами, має інший менталітет.

У відповідь на питання про освіту для жінок він відповів:

"У нас в Ідлібі університети працюють понад вісім років. Гадаю, частка жінок в цих університетах - понад 60%", - зазначив аль-Шараа.

А от щодо алкоголю його відповідь була ухильною:

"Є багато речей, про які я просто не маю права говорити, тому що це - юридичні питання".

Аль-Шараа додав, що в Сирії створять комітет із правознавців, який складе нову конституцію: "Вирішувати будуть вони. І будь-який правитель або президент повинен буде дотримуватися закону".