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АНАЛІТИКА

Кожен четвертий торговий центр у Росії опинився на межі банкрутства

 

В умовах різкого зростання витрат і посилення конкуренції з боку онлайн-майданчиків у Росії приблизно чверть усіх торговельних центрів (ТЦ) досягли передбанкрутного стану і можуть закритися 2025 року.

Про це пише The Moscow Times.

Доходи торгових центрів 2024 року різко впали. Ключовою причиною фінансових проблем, крім відходу частини великих зарубіжних орендарів після початку великої війни в Україні, стало стрімке збільшення процентних ставок за комерційними кредитами через політику Центробанку.

"Тепер ТЦ проблемно закривати вже наявні кредитні договори і їм зовсім недоступні нові кредити. Звідси проблеми як з прибутковістю, так і з можливостями підтримувати будівлі в належному стані, проводити реконцепцію", - зазначив керуючий директор російської Ради торговельних центрів (СТЦ) Олег Войцеховський.

Віце-президент СТЦ Павло Люлін повідомив також про істотне зростання податкового навантаження торгових центрів.

Зараз близько половини доходів торгових центрів іде на податки, включно з ПДВ, соціальними відрахуваннями і податком на майно.
За матеріалами: Економічна правда
 

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