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Сенат США схвалив оборонний бюджет на $895 млрд
23:24 18.12.2024 |
Сенат США в середу проголосував за ухвалення оборонного бюджету в розмірі $895 млрд, повідомляє видання The Hill.
"За" проєкт висловилися 85 сенаторів, "проти" - 14. Для його схвалення було потрібно щонайменше 60 голосів.
Минулого тижня бюджет 281 голосами проти 140 також ухвалили в Палаті представників. Тим самим Конгрес тепер схвалив його, і він надходить на підпис до президента США Джо Байдена.
Раніше посол України в США Оксана Маркарова зазначала, що в оборонному бюджеті відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.
Серед основних положень закону вона виділяла статтю 1303, якою продовжується заборона на використання будь-яких коштів на дії, що могли б призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України;
Статтею 1534 Міністру оборони США доручається опрацювати можливість створення центру передового досвіду з підтримки розроблення та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру - сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включно з Україною, для визначення найкращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників, додала Маркарова.
Крім того, статтею 6411 Директору національної розвідки, Державному секретареві та Міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань і з асигнувань доповідь про фінансування рф актів міжнародного тероризму.
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