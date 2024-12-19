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США оголосили додаткові санкції проти низки осіб і компаній, дотичних до Nord Stream 2
23:05 18.12.2024 |
Держдеп США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти низки осіб і компаній, які вже перебували під одним із санкційних законів США за участь у будівництві "Північного потоку-2".
Про це повідомила пресслужба Державного департаменту, пише "Європейська правда".
Санкції застосували до низки осіб, які раніше вже перебували під санкціями за участь у проєкті будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" за законом "Про захист енергетичної безпеки Європи" (PEESA), а також кількох нових власників суден, які раніше потрапили під ці санкції.
Нові санкції застосовують за санкційним режимом згідно з президентським указом 14024 "за шкідливу діяльність за кордоном влади Російської Федерації".
У списку наводять вісім російських компаній та Морську рятувальну службу РФ, 17 суден, ООО "МТВ" та його засновника Маттіаса Варніга, який раніше був виконавчим директором NORD STREAM 2 AG, та саму NORD STREAM 2 AG.
Даний санкційний режим передбачає замороження активів у США чи під контролем американських громадян чи юросіб, та заборону американцям здійснювати операції, що якось пов'язані з майном чи інтересами підсанкційних осіб - окрім винятків, на які потрібно отримувати дозвіл. Це включає заборону передавати підсанційним особам будь-які кошти, майно або послуги, як і приймати їх від них.
Нагадаємо, російський газопровід "Північний потік-2", у який Росія інвестувала мільярди євро, так і не почав використовуватися після завершення будівництва - спершу через юридичні проблеми, а далі через початок повномасштабної війни Росії проти України.
У вересні 2022 року одна з гілок ПП2 та обидві гілки "Північного потоку-1" були пошкоджені вибухами, розслідування щодо цього досі триває.
У 2024 році Nord Stream 2 AG програла позов у Суді ЄС щодо директиви, яка поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.
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