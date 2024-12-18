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АНАЛІТИКА

Дерипаска програв суд про зняття санкцій Євросоюзу

 

Суд Європейського союзу в Люксембурзі відхилив позов російського підприємця Олега Дерипаски про зняття санкцій ЄС.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське информагентство ТАСС.

Обмеження проти бізнесмена було введено через кілька місяців після початку повномасштабної війни в Україні - у квітні 2022 року. Дерипаска оскаржив це рішення в листопаді того ж року.

Доводи захисту мільярдера зводилися до того, що Рада ЄС припустилася «очевидної помилки» в оцінці причин для введення обмежувальних заходів, а також порушила «право на ефективний судовий захист» і «принцип пропорційності та основних прав».

Крім того, Дерипаска наполягав на стягненні з Ради ЄС 1 млн євро як «нематеріальної шкоди», якої він зазнав. Відхиливши позов бізнесмена, суд у Люксембурзі зобов'язав Дерипаску виплатити всі судові витрати, зокрема Ради ЄС.

2022 року Апеляційний суд США у столичному окрузі Колумбія відмовив Дерипасці у знятті санкцій, які було запроваджено проти нього через «втручання Росії у вибори президента 2016-го». Тоді суд наголосив, що «немає жодних доказів» того, що уряд США запроваджував проти бізнесмена обмежувальні заходи «з надуманих причин».

До цього суд ЄС відхилив колективний позов російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана і Геннадія Тимченка, які домагалися права не декларувати свої активи в країнах ЄС у рамках санкцій. Також суд повторно залишив чинними обмеження проти екс-власника компанії «Уралхім», мільярдера Дмитра Мазепіна.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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