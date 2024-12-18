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В уряді ФРН допускають збільшення чисельності Бундесверу до 230 тисяч
17:37 18.12.2024 |
Німеччина може збільшити чисельність своїх Збройних сил до 230 тисяч військовослужбовців, аби зміцнити свою обороноздатність і мати змогу виконувати зобовʼязання НАТО.
Про це у середу, 18 грудня, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Наразі Бундесвер налічує близько 180 тисяч військовослужбовців - приблизно на 20 тисяч осіб менше від поточної мети, причиною чому є проблема з набором до армії.
"Ми плануємо збільшити кількість військовослужбовців до 203 тисяч і, ймовірно, наблизитись до 230 тисяч з огляду на цільові показники сил і засобів НАТО", - заявив Пісторіус.
За внутрішніми оцінками НАТО, Альянсу знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад для своїх планів захисту від можливого нападу Росії.
За цим сценарієм Німеччині, яка зазвичай забезпечує близько 10% сил і засобів НАТО, знадобиться 3-5 додаткових бригад - або 20-30 тисяч додаткових солдатів.
Як повідомлялось, потреби Бундесверу в особовому складі, за оцінкою Міністерства оборони Німеччини, є більшими, ніж вважалось раніше, з огляду на схвалені у 2023 році оборонні плани Північноатлантичного Альянсу.
Додатково відомство Бориса Пісторіуса планує значно посилити резерв Бундесверу, який має налічувати до 60 тисяч чоловіків і жінок.
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