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Індійська рупія знову впала до історичного мінімуму
17:47 18.12.2024 |
Індійська рупія досягла свого історичного мінімуму під тиском високого попиту на долар з боку імпортерів і ймовірного відтоку з місцевих акцій, в той час як інтервенції Резервного банку Індії обмежили втрати.
Про це пише Reuters.
Рупія впала до 84,9550 по відношенню до долара перед закриттям торгів на рівні 84,9525, що на 0,07% нижче.
Ослаблення регіональних валют напередодні прийняття рішення Федеральної резервної системи, яке має відбутися в американські торгові години, також негативно вплинуло на рупію поряд зі спекулятивними доларовими заявками на тлі тривалого ведмежого настрою щодо місцевої одиниці.
Основні індійські фондові індекси BSE Sensex, і Nifty 50, знизилися приблизно на 0,6% кожен.
Занепокоєння щодо перспектив зростання Індії тримають рупію під тиском разом з доларом, який отримав значну підтримку після перемоги Дональда Трампа на виборах.
Індекс долара востаннє був на рівні 106,7, а з моменту виборів 5 листопада він зріс більш ніж на 3%.
Незважаючи на тиск, рупія з того часу виглядала краще, ніж більшість її регіональних аналогів, завдяки регулярним інтервенціям Резервного банку Індії.
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