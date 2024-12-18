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Британія ввела санкції проти ключової компанії в секретній мережі нафтоторгівлі РФ – WSJ
17:18 18.12.2024 |
Велика Британія запровадила санкції проти компанії, яку вона описує як важливий елемент російського нафтового ринку.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У вівторок Велика Британія внесла до списку санкцій компанію 2Rivers, трейдера сировинних товарів, що базується в Дубаї й керується групою бізнесменів з Азербайджану.
Це рішення забороняє британським компаніям і громадянам, незалежно від їхнього місця проживання, переміщати кошти компанії чи здійснювати операції з її майном та іншими активами.
У список також внесли компанію Coral Energy, яка до літа носила таку назву, поки не змінила її на 2Rivers, щоб відійти від репутації пов'язаної з російською нафтою. Компанія раніше заявляла, що припинила торгувати російською нафтою наприкінці 2022 року.
Офіс прем'єр-міністра Кіра Стармера зазначив, що ці компанії були "ключовими ланками в організації торгівлі дорогоцінною нафтою Путіна", а санкції спрямовані на обмеження "нафтових доходів, які йому так відчайдушно потрібні для ведення його незаконної війни".
Речниця 2Rivers заявила, що компанія оскаржуватиме санкції в юридичному та дипломатичному порядку.
За її словами, дії Великої Британії "не враховують поточну структуру, керівництво та операційну діяльність компанії після значних змін за останній рік і повного виходу з торгівлі російською нафтою".
Компанія звинуватила у своїй репутації торгівлі російською нафтою колишніх співробітників у Москві, які, як стверджується, продовжували використовувати її ім'я без дозволу. У вівторок 2Rivers заявила, що дотримується "високих стандартів чесності, відповідності та операційної досконалості".
Велика Британія є центром міжнародних банків, страхових компаній і юридичних фірм, які обслуговують нафтову галузь. Санкції, ймовірно, обмежать доступ 2Rivers до західної фінансової системи як у Великій Британії, так і за її межами.
Ці санкції були введені через день після того, як Європейський Союз запровадив обмеження проти десятків суден, компаній і осіб, яких звинувачують у фінансуванні, підтримці або отриманні прибутків від війни в Україні.
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