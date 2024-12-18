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ЗМІ: У ЄС обговорюють обмеження пересування російських дипломатів в Євросоюзі
16:49 18.12.2024 |
Європейські посадовці обговорюють можливі обмеження на пересування російських дипломатів у країнах Європейського Союзу.
Про це стало відомо румунському порталу Digi 24 від джерел, передає "Європейська правда".
Йдеться про дискусії, які відбуваються в контексті підозр щодо втручання Росії у внутрішні справи країн Європейського Союзу або у вибори в різних формах, і особливо після президентських виборів у Румунії.
Влада в Бухаресті вже обговорила це питання з партнерами по НАТО, а також з представниками країн Східного флангу.
Джерела в Міністерстві закордонних справ кажуть, що до уваги береться ситуація з російськими дипломатами на європейській території, а точніше, чи варто обмежувати їхнє пересування.
Відразу після президентських виборів у Румунії Сполучені Штати попередили про наслідки, які матиме віддалення Румунії від Заходу, звинувативши Росію у втручанні у румунський виборчий процес. У відповідь посол Росії в Бухаресті заявив, що Сполучені Штати беруть безпосередню участь у виборчому процесі в Румунії і що вони виступають з необґрунтованою або неправдивою інформацією.
Як відомо, Чехія вже тривалий час є тою країною, яка просуває обмеження пересування російських дипломатів по території Євросоюзу.
Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру голосування, за якими лідирував незалежний антизахідний кандидат Келін Джорджеску, та вирішив, що увесь виборчий процес має початися заново.
Приводом стали документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.
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