Фіцо говоритиме з президенткою Єврокомісії щодо транзиту газу через Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться в четвер з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити свої сподівання на продовження поставок газу через Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Фіцо заявив парламентському комітету, що в той час, як український уряд відмовився продовжувати транзитний контракт з російським "Газпромом" на тлі війни між двома країнами, можливі альтернативні рішення, щоб зберегти газовий маршрут відкритим в наступному році.

Словаччина має довгостроковий контракт з "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну, заявляючи, що купівля газу в інших країнах коштуватиме країні на 220 мільйонів євро більше за транзит, а також може призвести до підвищення цін на газ в Європі.

"Я беру до уваги рішення українського уряду про те, що вони не хочуть продовжувати контракт з "Газпромом". Але це не означає, що ми не можемо отримувати газ зі сходу", - сказав Фіцо в парламентському комітеті з європейських справ.

"У нас є рішення... що Україна не буде транзитером російського газу, а буде транзитером газу, власником якого буде хтось інший", - додав він.

Фіцо сказав, що Словаччина потребує підтримки Комісії для таких домовленостей, і він обговорить їх з фон дер Ляєн.

Однак у вівторок Єврокомісія підтвердила, що не підтримує продовження контракту або інше рішення, яке б дозволило зберегти потік російського газу.

Словаччина отримує від "Газпрому" близько трьох мільярдів кубометрів газу на рік через Україну, що покриває більшу частину її потреб.

Фіцо заявив, що загальні потоки через Україну можуть залишитися на рівні 14-15 млрд кубометрів. Цей обсяг включає газ, який надходить до Австрії, а також до Чеської Республіки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо цього тижня підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що нібито обговорюють такий варіант збереження транзиту до Європи через українську ГТС, щоб європейські компанії закуповували газ у Азербайджану, а Україна продовжувала використовувати цю інфраструктуру і отримувати доходи від неї.

У липні президент України Володимир Зеленський згадував про такі переговори з Баку.

У вересні анонімний співрозмовник "ЄвроПравди" в уряді казав, що на той момент таких перемовин не велося, але якби якась із зацікавлених країн ЄС за підтримки Єврокомісії попросила Україну про транзит газу з Азербайджану, Київ погодився б на це.