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Boeing оговтується після страйку. Компанія відновила виробництво всіх літаків
14:10 18.12.2024 |
Одна з найбільших авіабудівних компаній світу Boeing відновила виробництво всіх програм літаків, яке було зупинено через страйк робітників на північному заході Тихоокеанського регіону. Про це пише Reuters.
Зазначається, що компанія відновила виробництво літаків 737, 767 і 777/777X.
"Ми виділили час, щоб переконатися, що всі члени виробничої команди проходять навчання та сертифікацію, а також розмістили запаси на оптимальних рівнях для безперебійного виробництва", - зазначила гендиректорка Boeing Commercial Airplanes Стефані Поуп.
Компанія Boeing в листопаді поставила лише 13 комерційних літаків, що становить менше чверті від 56 лайнерів, які вона передала замовникам 12 місяцями раніше.
Глава Федерального управління цивільної авіації США Майк Вітакер сказав на початку грудня, що він задоволений тим, що Boeing повільно і безпечно відновлює виробництво. FAA заявило, що посилить нагляд, коли Boeing відновить виробництво.
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