Фінансові новини
- |
- 18.12.24
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина вперше побудує два кораблі для країни НАТО
12:49 18.12.2024 |
Туреччина та Португалія підписали угоду про будівництво двох кораблів для Військово-морських сил Португалії - вперше для країни-члена НАТО та ЄС.
Про це повідомляє TRT Haber, передає "Європейська правда".
Як зазначається, підрядником для будівництва кораблів для ВМС Португалії стала компанія STM, яка будує корвети для ВМС України.
"STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc побудує в Туреччині як генеральний підрядник два кораблі поповнення запасів і матеріально-технічного забезпечення для ВМС Португалії", - зазначає телеканал.
Церемонія підписання угоди відбулася в Лісабоні.
Відтак, Туреччина вперше експортуватиме військові кораблі до країни-члена Європейського Союзу та НАТО.
Зазначимо, у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу Ada ВМС ЗСУ, який Україні будувала Туреччина, ім'я "Гетьман Іван Мазепа".
Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що французька суднобудівна компанія Naval Group поставить Нідерландам чотири океанські підводні човни, побудовані на базі французьких типу "Барракуда" (NAS).
У липні Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі.
А у жовтні у Туреччині відбулися перші ходові випробування нового лоцманського катера, який побудували на замовлення ДП "Адміністрація морських портів України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР не підтримала відкликання Бойка з профільного комітету - нардеп
|Україна отримала від ЄС ще 4,1 мільярда євро за програмою Ukraine Facility
|Рахункова палата виявила порушення телеканалу «Рада» на мільйони гривень
|Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дерипаска програв суд про зняття санкцій Євросоюзу
|Індійська рупія знову впала до історичного мінімуму
|В уряді ФРН допускають збільшення чисельності Бундесверу до 230 тисяч
|Британія ввела санкції проти ключової компанії в секретній мережі нафтоторгівлі РФ – WSJ
|Зеленський: «Не можна заморозити війну, а потім домовлятись з росіянами про мир»
|ЗМІ: У ЄС обговорюють обмеження пересування російських дипломатів в Євросоюзі
|Мінфін США ввів санкції проти мережі з відмивання грошей північнокорейських хакерів
Бізнес
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
|Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell
|У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року
|ЄС інвестує понад $11 мільярдів в альтернативу Starlink Ілона Маска