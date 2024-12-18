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АНАЛІТИКА

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді зросли на 2,2%, слабкіше за прогноз

 

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,2% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, що надав остаточні дані.

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з жовтнем, коли вона становила 2%.

Консенсус-прогнози опитаних Bloomberg і Trading Economics експертів не передбачали перегляду попередньої оцінки листопадової інфляції в 2,3%.

Зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію в єврозоні сповільнилося в листопаді до 2,7% з жовтневих 2,9%, підвищення вартості послуг - до 3,9% з 4%. Промислова продукція в листопаді подорожчала на 0,6% (+0,5% у жовтні), енергоресурси подешевшали на 2% (-4,6% у жовтні).

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) збільшилися на 2,7%, як і місяцем раніше, - мінімальними темпами з лютого 2022 року.

У помісячному вираженні ціни в листопаді знизилися на 0,3%, що збіглося з попередньою оцінкою і консенсусом Trading Economics. У жовтні споживчі ціни зросли на 0,3% відносно попереднього місяця.

Попередні дані про динаміку інфляції в єврозоні за грудень будуть оприлюднені 7 січня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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