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АНАЛІТИКА

Трамп офіційно здобув перемогу на виборах президента США

 

Дональд Трамп 17 грудня офіційно закріпив за собою посаду президента США. Він набрав необхідні 270 голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, у вівторок виборники Техасу на зустрічі в Остіні присудили Трампу 40 голосів виборників штату. Це дало можливість остаточно підтвердити й закріпити за республіканцем перемогу.

І хоч Дональд Трамп виграв вибори 5 листопада, проте його перемогу офіційно було оформлено лише 17 грудня, коли Колегія виборників зібралася по всій країні в рамках конституційного процесу, щоб офіційно обрати президента.

Зазначимо, що для перемоги на виборах президента США необхідно набрати 270 із 538 голосів виборників. На листопадових виборах Трамп набрав 312 голосів, а віцепрезидент Камала Гарріс - 226. Досі кожен виборник голосував за того кандидата, якого він обраний представляти.

Тепер же голоси кожного штату будуть відправлені до Конгресу. Законодавці зустрінуться на спільному засіданні 6 січня, щоб офіційно підрахувати голоси виборщиків і офіційно оголосити Трампа і сенатора штату Огайо Джей Ді Венса наступними президентом і віцепрезидентом. Трамп і Венс вступлять на посаду опівдні 20 січня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію керівника КНР Сі Цзіньпіна. Пропозицію, як стверджується, було зроблено ще в листопаді.

Однак, через день CBS NEWS вже написало, що китайський лідер не поїде і не буде присутнім в якості гостей. Замість цього захід відвідають посол Китаю в США і його дружина, як це буває зазвичай.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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