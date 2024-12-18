США незабаром запровадять нові санкції проти енергетики РФ - заступник держсекретаря

США вже незабаром запровадять нові санкції проти російської енергетики, оголосив заступник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.

Як повідомляє "Голос Америки" в телеграм-каналі у вівторок, Паєтт, який протягом останніх двох тижнів вів переговори в Європі та Азії, упевнений - міжнародна спільнота продовжить "затягувати зашморг", щоб позбавити Росію надходжень від енергоресурсів.

"Ми зробимо все можливе, щоб зменшити енергетичні надходження Путіна, за які він купує ракети з Північної Кореї та російські дрони, які щодня руйнують українську цивільну інфраструктуру", - сказав Паєтт, який раніше був послом США в Україні.