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АНАЛІТИКА

США незабаром запровадять нові санкції проти енергетики РФ - заступник держсекретаря

 

США вже незабаром запровадять нові санкції проти російської енергетики, оголосив заступник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.

Як повідомляє "Голос Америки" в телеграм-каналі у вівторок, Паєтт, який протягом останніх двох тижнів вів переговори в Європі та Азії, упевнений - міжнародна спільнота продовжить "затягувати зашморг", щоб позбавити Росію надходжень від енергоресурсів.

"Ми зробимо все можливе, щоб зменшити енергетичні надходження Путіна, за які він купує ракети з Північної Кореї та російські дрони, які щодня руйнують українську цивільну інфраструктуру", - сказав Паєтт, який раніше був послом США в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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