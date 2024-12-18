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ЗМІ: Спецпредставник Трампа по Україні відвідає Київ у січні
23:19 17.12.2024 |
Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог у січні 2025 року відвідає Київ та кілька інших європейських столиць.
Про це дізналось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За інформацією Reuters, Келлог планує зустрітись із українським керівництвом у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, зокрема Римі та Парижі.
Хоча план європейського турне Келлога ще опрацьовується, джерела агентства стверджують, що візит до Москви не планується.
Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на "встановленні фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не на переговорах стосовно війни в Україні, ідеться в публікації.
Раніше Келлог заявив, що готує певні візити, аби "вислухати" позицію сторін повномасштабної війни.
Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він недавно запевнив, що досяг "деякого прогресу".
Наприкінці листопада Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".
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