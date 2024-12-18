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Акції Газпрому впали до мінімуму з січня 2009 року
22:56 17.12.2024 |
Акції російського Газпрому у вівторок, 17 грудня, впали до мінімальних значень із січня 2009 року - 106,1 рубля за штуку. Це на 2,4% нижче за рівень закриття понеділка.
Офіційний курс долара США, встановлений ЦБ РФ із 17 грудня, становить 102,9125 рубля (-51,8 копійки).
З початку 2024 року вартість цінних паперів компанії знизилася більш ніж на третину - 33,5%.
27 листопада на тлі ослаблення російського рубля, викликаного новими санкціями США, акції Газпрому впали, досягнувши менш як $1 за одиницю. За прогнозами експертів, до кінця року курс рубля може впасти до 115-120 за долар.
Загалом ринок акцій РФ до вечора 17 грудня продовжує зниження через запровадження нових західних санкцій та в очікуванні того, що Центробанк Росії підніме ключову ставку, зазначає Інтерфакс.
Найбільше падіння продемонстрували акції нафтової компанії "Лукойл". Їхня вартість знизилася на 7%. Металургійна компанія "Сєвєрсталь" втратила 5,3%.
Газпром уже майже втратив європейський ринок експорту газ. Його постачання можуть ще більше скоротитися через закриття транзиту через Україну після 31 грудня 2024 року.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні повідомив, що у випадку звернення Єврокомісії Україна готова обговорювати продовження транзиту будь-якого газу, крім російського.
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