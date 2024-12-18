Китай купує частки Росатому в уранових проєктах у Казахстані

Китайська компанія State Nuclear Uranium Resources Development викупила частку російської держкорпорації "Росатом" в одному з уранових проєктів на території Казахстану. Про це повідомила казахстанська державна компанія "Казатомпром", що є найбільшим у світі виробником урану.

Компанія Uranium One Group, що входить до Росатому, продала свою частку - 49,979% - в СП "Зарічне" SNURDC Astana Mining Company Limited, кінцевим бенефіціаром якої є китайська компанія. Частка Казатомпрому в спільному підприємстві при цьому не змінилася.

СП "Зарічне" видобуває уран на Зарічному родовищі в Туркестанській області. Родовище відкрито в 1977 році, його запаси на початок 2024 року становили близько 3500 тонн урану. Завершити розробку родовища планують у 2028 році.

За даними Казатомпрому, Uranium One Group також планує продати частки ще у двох компаніях. Очікується, що вона вийде із СП "Хорасан-U" і ТОО "Кизилкум". У кожному з цих проєктів російській стороні належить 30%.

Покупцем виступить China Uranium Development Company Limited, кінцевим бенефіціаром якої є China General Nuclear Power Corporation (CGN, KPR).

Частка Казатомпрому не зміниться і становитиме 50% в обох спільних підприємствах.

Хорасан-U видобуває уран на ділянці "Харасан-1" родовища "Північний Харасан" у Жанакорганському районі Кизилординської області. На початок 2024 року запаси родовища становили близько 33 000 тонн урану з терміном розробки до 2038 року. Весь видобутий уран переробляється на виробничих потужностях ТОВ "Кизилкум".

Uranium One видобула в Казахстані 4800 тонн урану в 2023 році, що разом із видобутком у Росії 2700 тонн вивело Росатом на третє місце у світі з часткою ринку 14%.

Довідка

Казатомпром, 75% якого належить держфонду Казахстану "Самрук-Казина", видобуває уран у Казахстані як самостійно, так і в межах спільних підприємств. Компанія забезпечує 20% світового видобутку урану та продає його на експорт до Китаю, Південної та Східної Азії, Північної Америки та Європи.

Запаси урану в Казахстані, який не має власної АЕС, становлять приблизно 15% від усіх світових і поступаються лише австралійським.