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АНАЛІТИКА

Більшість французів хочуть радикальної реформи держави, аж до «шостої республіки»

 

Більшість французьких громадян хочуть радикальної реформи державних інституцій, у тому числі більш ніж половина висловилася за "шосту республіку".

Як повідомляє Le Figaro, такими виявились результати опитування Odoxa на замовлення Public Sénat і регіональних видань.

85% опитаних тією чи іншою мірою виступають за реформу державних інституцій. 47% висловилися за глибокі зміни, 38% вважають, що зміни потрібні, але без радикальних трансформацій.

83% виступають за скорочення на третину кількісного складу законодавчого органу і 74% хотіли би, щоб вибори до нього проходили повністю за пропорційною системою.

56% вважають, що Франції потрібна конституційна реформа, що започаткує "Шосту республіку" (сучасна Франція є "П'ятою республікою" на основі конституційної реформи 1958 року).

Опитування також підтвердило великий антирейтинг Макрона - негативно його оцінюють 75% виборців, а частка позитивних оцінок з вересня зросла лише на два процентних пункти.

Нагадаємо, у Франції триває перезавантаження уряду після того, як попередній кабінет Мішеля Барньє відправили у відставку спільними зусиллями крайніх правих і крайніх лівих. Це стало першим прецедентом з 1962 року, уряд протримався рекордно короткий термін, 91 день.

Макрон обрав на заміну Барньє 73-річного Франсуа Байру.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Франція
 

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