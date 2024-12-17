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Росії загрожує нова хвиля інфляції через проблеми у вантажоперевізників
16:56 17.12.2024 |
Російській економіці у 2025 році доведеться пережити нову хвилю інфляції через проблеми у автомобільних вантажоперевізників, які зіткнулися зі зростанням витрат, зниженням своїх тарифів і опинилися на межі масових банкрутств.
Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на "Известия".
З початку 2024 року витрати російських компаній-перевізників збільшилися приблизно на 30%, розповіла гендиректорка Національного агентства промислової інформації (НАПІ) Тетяна Арабаджи.
«Насамперед це витрати на лізингові платежі, на які впливає зростання ключової ставки, придбання запчастин і обслуговування транспорту, купівля палива. Одночасно тарифи на вантажоперевезення знизилися на 13%», - зазначила вона.
Зростаючі витрати призводять до того, що вантажоперевізники достроково повернули тисячі машин, взятих у лізинг, і скоротили автопарки. А в майбутньому році від 10% до 15% компаній можуть покинути ринок, вважає президент асоціації вантажного автомобільного транспорту «Грузавтотранс» Володимир Матягін. Насамперед йдеться про невеликих і середніх перевізників.
«Багато членів нашої асоціації відкрито говорять, що працюють на межі рентабельності. Зростання ключової ставки, що підвищує лізингові платежі, цілком може стати тією останньою краплею, яка змусить перевізників згорнути бізнес», - сказав експерт.
Серед чинників, що впливають на зростання витрат, експерти, крім жорсткої грошово-кредитної політики, виділили підвищення утилізаційного збору, посилення умов щодо імпорту, фінансові можливості та платіжну дисципліну клієнтів.
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