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Трамп зрадів відставці «токсичної» віцепремʼєрки Канади Фріланд
16:50 17.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп позитивно поставився до відставки віцепремʼєрки та міністерки фінансів Канади Христі Фріланд.
Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial, повідомляє "Європейська правда".
У дописі Трамп укотре назвав Канаду "Величним Штатом", який, за його словами "приголомшений" відставкою Фріланд.
"Її поведінка була абсолютно токсичною і зовсім не сприяла укладанню угод, які були б корисними для дуже нещасних громадян Канади. Нам її не бракуватиме!!!" - додав він.
Христя Фріланд, яка має українське походження, напередодні несподівано подала у відставку через розбіжності з прем'єром Джастіном Трюдо.
Вона пояснила, що останні кілька тижнів у них з Трюдо виникли розбіжності щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати, щоб підготуватись до очікуваних кроків нової адміністрації Білого дому - оскільки Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами.
Як відомо, на тлі "тарифних погроз" Трампа Джастін Трюдо почав переговори з ним. Вони позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".
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