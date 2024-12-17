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Британія розширила санкції проти так званого тіньового флоту РФ
15:52 17.12.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.
Стармера цитують британські ЗМІ, передає "Європейська правда".
"У той час як нафтові доходи Путіна продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни, українські сім'ї переживають холодні, темні ночі, часто без опалення, світла і електрики, стаючи мішенню безперервних ракетних атак з боку Росії", - заявив Стармер.
"Ці санкції посилять тиск на економіку Путіна, що зациклилася на війні", - додав він.
В МЗС Британії уточнили, що сьогоднішні санкції спрямовані на 20 кораблів тіньового флоту, що перевозять незаконну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевіз понад чотири мільйони барелів російської нафти в 2024 році.
Наразі Велика Британія запровадила санкції проти понад 100 кораблів, які використовуються для транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтових танкерів.
Водночас Стармер також повідомив про підтримку України у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів для ремонту її енергетичної мережі.
Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.
А група з 12 держав, які входять до формату Нордично-Балтійської вісімки "плюс", домовилась посилити моніторинг за суднами, які можуть входити до так званого тіньового флоту Росії.
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