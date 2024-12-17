Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія розширила санкції проти так званого тіньового флоту РФ

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.

Стармера цитують британські ЗМІ, передає "Європейська правда".

"У той час як нафтові доходи Путіна продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни, українські сім'ї переживають холодні, темні ночі, часто без опалення, світла і електрики, стаючи мішенню безперервних ракетних атак з боку Росії", - заявив Стармер.

"Ці санкції посилять тиск на економіку Путіна, що зациклилася на війні", - додав він.

В МЗС Британії уточнили, що сьогоднішні санкції спрямовані на 20 кораблів тіньового флоту, що перевозять незаконну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевіз понад чотири мільйони барелів російської нафти в 2024 році.

Наразі Велика Британія запровадила санкції проти понад 100 кораблів, які використовуються для транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтових танкерів.

Водночас Стармер також повідомив про підтримку України у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів для ремонту її енергетичної мережі.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

А група з 12 держав, які входять до формату Нордично-Балтійської вісімки "плюс", домовилась посилити моніторинг за суднами, які можуть входити до так званого тіньового флоту Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8271
  0,0868
 0,21
EUR
 1
 43,9143
  0,1079
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4232  0,06 0,14 42,0412  0,04 0,10
EUR 43,6360  0,05 0,10 44,3412  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,06 0,16 41,8500  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес