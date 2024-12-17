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ЄЦБ посилив вимоги до капіталу банків єврозони
14:54 17.12.2024 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив вимоги до достатності основного базового капіталу (CET1) банків єврозони до близько 1,2% з 1,1% зважених за ризиком активів, зазначається в пресрелізі регулятора.
Нові вимоги запроваджуються з наступного року на тлі зростання геополітичних ризиків і «змін у ризик-профілі обраних банків».
Загальні вимоги до коефіцієнта CET1 з урахуванням необов'язкових рекомендацій підвищено до 11,3% з 11,2%, до сукупного капіталу (CET1 плюс капітал першого і другого рівнів - Tier 1 і Tier 2) - до 15,6% з 15,5%.
Крім того, ЄЦБ більш ніж удвічі збільшив кількість банків, які підпадають під додаткові вимоги через ризик надмірного боргового навантаження. Тепер коефіцієнт левериджу (leverage ratio) вищий за мінімальні 3% мають підтримувати 13 банків. Розмір перевищення варіюється від 0,1 до 0,4 процентного пункту.
Чотирьом банкам також наказано мати додаткову ліквідність для дотримання мінімальних "періодів виживання" і буферів ліквідності в певній валюті.
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