Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄЦБ посилив вимоги до капіталу банків єврозони

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив вимоги до достатності основного базового капіталу (CET1) банків єврозони до близько 1,2% з 1,1% зважених за ризиком активів, зазначається в пресрелізі регулятора.

Нові вимоги запроваджуються з наступного року на тлі зростання геополітичних ризиків і «змін у ризик-профілі обраних банків».

Загальні вимоги до коефіцієнта CET1 з урахуванням необов'язкових рекомендацій підвищено до 11,3% з 11,2%, до сукупного капіталу (CET1 плюс капітал першого і другого рівнів - Tier 1 і Tier 2) - до 15,6% з 15,5%.

Крім того, ЄЦБ більш ніж удвічі збільшив кількість банків, які підпадають під додаткові вимоги через ризик надмірного боргового навантаження. Тепер коефіцієнт левериджу (leverage ratio) вищий за мінімальні 3% мають підтримувати 13 банків. Розмір перевищення варіюється від 0,1 до 0,4 процентного пункту.

Чотирьом банкам також наказано мати додаткову ліквідність для дотримання мінімальних "періодів виживання" і буферів ліквідності в певній валюті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8271
  0,0868
 0,21
EUR
 1
 43,9143
  0,1079
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4232  0,06 0,14 42,0412  0,04 0,10
EUR 43,6360  0,05 0,10 44,3412  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,06 0,16 41,8500  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес