Південна Корея вводить санкції проти Росії та КНДР за військову співпрацю

Південна Корея запровадила санкції проти Північної Кореї та Росії за воєнну співпрацю. Обмеження стосуються фізичних осіб, компаній та організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Південної Кореї.

Таким чином, санкції були запроваджені проти 11 фізичних осіб і 15 організацій, які причетні до військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, а також фінансування ракетної та ядерної програм КНДР.

Відомо, що обмеження набудуть чинності з 19 грудня та торкнуться низки ключових осіб і компаній.

Зазначається, що серед фігурантів санкційного списку - генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок та Сін Гум Чхоль, інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин та інші високопосадовці збройних сил КНДР, зокрема Лі Бон Чхун.

Під санкції також потрапили підприємці й компанії, що забезпечують військову інфраструктуру Північної Кореї. Зокрема, компанія "Парсек", яку підозрюють у постачанні ключових матеріалів та технологій для ракетної програми КНДР.

Зі сторони Росії до санкційного списку увійшли 7 осіб і 13 компаній, включно з декількома банками.

Повідомляється, що тепер для проведення фінансових та валютних операцій із ними потрібно отримати дозвіл уряду Південної Кореї.

У південнокорейському МЗС підкреслили, що санкції є відповіддю на нещодавню заяву міністрів закордонних справ західних країн, опубліковану 16 грудня. У документі засуджується військова співпраця між Росією та Північною Кореєю як така, що загрожує регіональній та глобальній безпеці.