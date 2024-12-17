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Південна Корея вводить санкції проти Росії та КНДР за військову співпрацю
13:19 17.12.2024 |
Південна Корея запровадила санкції проти Північної Кореї та Росії за воєнну співпрацю. Обмеження стосуються фізичних осіб, компаній та організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Південної Кореї.
Таким чином, санкції були запроваджені проти 11 фізичних осіб і 15 організацій, які причетні до військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, а також фінансування ракетної та ядерної програм КНДР.
Відомо, що обмеження набудуть чинності з 19 грудня та торкнуться низки ключових осіб і компаній.
Зазначається, що серед фігурантів санкційного списку - генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок та Сін Гум Чхоль, інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин та інші високопосадовці збройних сил КНДР, зокрема Лі Бон Чхун.
Під санкції також потрапили підприємці й компанії, що забезпечують військову інфраструктуру Північної Кореї. Зокрема, компанія "Парсек", яку підозрюють у постачанні ключових матеріалів та технологій для ракетної програми КНДР.
Зі сторони Росії до санкційного списку увійшли 7 осіб і 13 компаній, включно з декількома банками.
Повідомляється, що тепер для проведення фінансових та валютних операцій із ними потрібно отримати дозвіл уряду Південної Кореї.
У південнокорейському МЗС підкреслили, що санкції є відповіддю на нещодавню заяву міністрів закордонних справ західних країн, опубліковану 16 грудня. У документі засуджується військова співпраця між Росією та Північною Кореєю як така, що загрожує регіональній та глобальній безпеці.
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