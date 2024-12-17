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Норвезька Equinor відкрила нове родовище нафти і газу у Північному морі
12:50 17.12.2024 |
Норвезька нафтова компанія Equinor відкрила нове родовище нафти і газу у Північному морі, видобувні ресурси якого оцінюються від двох до 12 мільйонів барелів нафтового еквівалента. Про це повідомила пресслужба компанії.
Equinor заявила, що це відкриття, ймовірно, не буде комерційно вигідним для самостійної розробки, але воно вже друге за останній час у цьому районі.
"Це невелике відкриття, але в цікавій області, яку ми плануємо досліджувати далі, з великою кількістю наявної інфраструктури. Якщо буде зроблено більше відкриттів, можливо, буде доцільно об'єднати їх, щоб забезпечити ефективне використання ресурсів і найбільшу можливу економічність", - зазначив старший віцепрезидент Equinor з розвідки та видобутку на західному континентальному шельфі Норвегії Гейр Сортвейт.
Відкриття було зроблено за 17 кілометрів на захід від родовища Тролль у Північному морі й отримало попередню назву Рінганд (Ringand).
Equinor володіє 60% часткою в ліцензії на видобуток у районі, де було зроблено відкриття, норвезький нафтовий оператор DNO - 20%, а норвезька державна нафтогазова компанія Petoro - 20%.
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