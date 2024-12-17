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Нідерланди обіцяють блокувати продовження переговорів про вступ Сербії в ЄС
11:53 17.12.2024 |
Нідерландський міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп заявив, що Нідерланди заблокують відкриття наступного переговорного кластера у переговорах про вступ Сербії в ЄС.
Про це він сказав журналістам у Брюсселі в понеділок, 16 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.
За словами Вельдкампа, Сербія не засвідчила достатнього прогресу у сфері верховенства права для подальшого руху в переговорах про членство.
"Водночас ми бачимо недостатній прогрес у відносинах між Белградом і Приштиною. Сербія також має там чітку відповідальність. Ми бачимо, що Сербія все ще недостатньо узгоджує свою зовнішню політику із зовнішньою політикою ЄС", - додав він.
Глава нідерландського МЗС також хоче переконати інші країни ЄС підтримати блокування відкриття переговорного кластера, аби "чинити тиск на Сербію зараз".
"Зважаючи на тривожні події в Угорщині і частково в Словаччині, логічно, що ми можемо пред'являти вимоги до країни-кандидата в члени ЄС у сфері верховенства права", - пояснив Вельдкамп.
Рішення про відкриття кластера держави ЄС мають узгодити до міжурядової конференції, яка відбудеться 16-20 грудня. На попередніх зустрічах постійних представників ЄС прогресу не було.
Сербія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, а в березні 2012 року країна отримала статус кандидата.
Та євроінтеграційний шлях Сербії загальмував через занепокоєння щодо відступу від демократії та тісних зв'язків із Росією і Китаєм, надто - через відмову приєднуватись до санкцій через повномасштабну російську агресію проти України.
Сербська влада й далі декларує прагнення до євроінтеграції, але відверто говорить, що не очікує вступу в ЄС найближчим часом.
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