ЗМІ: У ЄС закликають посилити санкції проти російських металів

Десять країн Європейського Союзу запропонували подальші санкції проти Росії, які стосуються зокрема торгівлі російськими металами, такими як алюміній, для подальшого скорочення доходів Москви.

Про це йдеться в листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією джерел Reuters, за подальші санкції проти російських металів висловилась зокрема Польща, яка в січні 2025 року переймає піврічне головування в Раді ЄС від Угорщини.

Серед інших підписантів листа - країни Балтії, Данія, Ірландія, Румунія, Швеція, Чехія та Фінляндія, йдеться в публікації.

"Оскільки метали є найважливішим джерелом доходів для Росії, окрім викопного палива, ми також повинні запровадити додаткові заборони на імпорт металів", - йдеться в листі, який цитує Reuters.

ЄС досі не запровадив санкції проти російських виробників металів, наприклад "Русалу", або заборонив імпорт металів російського виробництва, на відміну від США та Великої Британії.

Поки що ЄС заборонив лише російські вироби з алюмінію, зокрема дріт, труби і фольгу, які становлять менше 15% європейського імпорту цього металу.

Хоча більшість споживачів металів у ЄС знайшли альтернативні джерела постачання з інших країн, наприклад міді з Перу та Сербії, Євросоюз усе ще імпортує великі обсяги алюмінію російського походження.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

У межах пакета ЄС наклав санкції на 54 людини та 30 організацій. Ці заходи покликані протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.