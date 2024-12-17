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Суд відмовився закривати справу проти Трампа за підкуп порнозірки
09:50 17.12.2024 |
Американський суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання новообраного президента США Дональда Трампа про скасування обвинувального вироку у справі підкупу зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс.
Про це повідомило CNN, передає "Європейська правда".
Суддя у справі постановив у понеділок, 16 грудня, що обвинувальний вирок Трампу у справі про приховування виплат порнозірці Стормі Деніелс не може бути скасований через рішення Верховного суду про президентську недоторканність.
Рішення Мерчана відхилило один з декількох шляхів, якими скористалися адвокати Трампа, намагаючись скасувати травневий вердикт про визнання Трампа винним за 34 пунктами фальсифікації бізнес-звітності.
Суддя, однак, не виніс рішення щодо клопотання адвокатів Трампа про скасування обвинувального вироку, оскільки Трамп вже обраний президентом.
Замість цього його 41-сторінкове рішення зосередилося на питанні президентського імунітету.
Як зазначається, Мерчан написав, що рішення Верховного суду про те, що Трамп повинен отримати широкий імунітет за офіційні дії під час перебування на посаді, не означає, що обвинувальний вирок повинен бути скасований, постановивши, що докази, представлені окружною прокуратурою Мангеттена, не стосуються офіційної поведінки Трампа на посаді президента.
Докази, які оскаржували адвокати Трампа, написав суддя, стосувалися "виключно неофіційної поведінки" і не повинні мати жодного захисту імунітетом.
"Суд приходить до висновку, що якщо і сталася помилка щодо представлення оскаржуваних доказів, то така помилка була нешкідливою у світлі беззаперечних доказів провини", - заявив Мерчан.
Прессекретар Трампа Стівен Чунг заявив, що рішення Мерчана "є прямим порушенням рішення Верховного суду щодо імунітету та іншої багаторічної юриспруденції".
Нагадаємо, йдеться про так звану справу про "порногроші", у якій Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.
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