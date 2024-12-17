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У США підтверджують перші втрати військ КНДР у боях проти України
23:48 16.12.2024 |
За оцінками американської сторони, північнокорейські війська уперше вступили в бій разом з російськими силами в Курській області та зазнали втрат.
Про це журналістам сказав речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
На брифінгу Райдер підтвердив, що оцінки США вказують на участь солдатів КНДР у боях на Курщині минулого тижня.
"У нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитими, так і пораненими", - додав представник Міноборони США, зазначивши, що подальших подробиць у нього немає.
Напередодні українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.
За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, північнокорейські підрозділи втратили щонайменше 30 солдатів убитими і пораненими.
Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов'язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.
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